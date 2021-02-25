Елизавета Туктамышева снялась в фотосессии для журнала Maxim. Фото

Чемпионка мира и Европы 2015 года россиянка Елизавета Туктамышева стала участницей фотосессии для мужского журнала Maxim. Надпись на обложке мартовского номера журнала гласит: «Лиза Туктамышева. Лучшая фигура фигурного катания».

Посмотреть фотографию можно в официальном «твиттере» ru_maximonline.

На прошедшем в Челябинске чемпионате России по фигурному катанию Елизавета заняла седьмое место.

В ноябре Туктамышева выиграла Гран-при России. В начале декабря фигуристка заразилась коронавирусом, из-за чего была вынуждена пропустить пятый этап Кубка России. Елизавета также является бронзовым призёром чемпионата Европы 2013 года, серебряный призёром командного чемпионата мира 2015 года, победительницей финала Гран-при сезона-2014/2015, чемпионкой России 2013 года.