Елизавета Туктамышева снялась в фотосессии для журнала Maxim. Фото

Чемпионка мира и Европы 2015 года россиянка Елизавета Туктамышева стала участницей фотосессии для мужского журнала Maxim. Надпись на обложке мартовского номера журнала гласит: «Лиза Туктамышева. Лучшая фигура фигурного катания».
Посмотреть фотографию можно в официальном «твиттере» ru_maximonline.
На прошедшем в Челябинске чемпионате России по фигурному катанию Елизавета заняла седьмое место.
В ноябре Туктамышева выиграла Гран-при России. В начале декабря фигуристка заразилась коронавирусом, из-за чего была вынуждена пропустить пятый этап Кубка России. Елизавета также является бронзовым призёром чемпионата Европы 2013 года, серебряный призёром командного чемпионата мира 2015 года, победительницей финала Гран-при сезона-2014/2015, чемпионкой России 2013 года.
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