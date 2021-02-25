Туктамышева рассказала, что её вдохновило создать номер с раздеванием в образе стюардессы

Чемпионка мира и Европы 2015 года россиянка Елизавета Туктамышева рассказала, что её вдохновило на создание номера с раздеванием в образе стюардессы.
«Раздевание на катке? На создание этого номера в образе стюардессы меня вдохновила песня «Toxic» Бритни Спирс. А снять кофточку мы придумали вместе с тренером. Я подумала: «Отличная идея, тем более что клип соответствующий!» Разумеется, тут же всполошились хейтеры, как всполошатся и после выхода Maxim. Но к их комментариям я готова. Меня сложно обидеть: память как у рыбки — всё забываю. Если раньше я пыталась отстаивать своё мнение в соцсетях, то сейчас поняла, что спорить бесполезно.
Как отреагировала Бритни Спирс на мой номер? До сих пор молчат, подбирают слова. Ни Бритни, ни Леди Гага, под которую я тоже выступала, ничего не писали. Они же звёзды мирового масштаба, им не до меня», — сказала Туктамышева в интервью журналу Maxim.
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