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Тарасова поделилась подробностями о посещении тренировки дочери Тутберидзе

Тарасова поделилась подробностями о посещении тренировки дочери Тутберидзе
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова посетила ледовый дворец «Хрустальный», где побывала на тренировке дочери Этери ТутберидзеДианы Дэвис, выступающей в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным.

«Очень рада, Этери, быть у тебя на тренировке. Хорошо, что Игорь Шпильбанд приехал с детьми, с Дианой и Глебом. Прекрасно катаются, интересные программы. С удовольствием повидала твоих замечательных девочек. Рада, что у всех есть новые элементы. Хорошо у вас!» — написала Тарасова на своей странице в «Инстаграме».

Фотографии можно посмотреть на официальной странице Тарасовой в «Инстаграме».

Напомним, вчера, 24 февраля, заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе исполнилось 47 лет.

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