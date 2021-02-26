Гендиректор ФФККР Коган объяснил, почему Трусова не выступит в финале Кубка России

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) Александр Коган рассказал, почему Александра Трусова не примет участия в финале Кубка России, который пройдёт в Москве с 26 февраля по 2 марта.

«Кому обещано место на чемпионате мира? На мой взгляд, слово «обещано» нехорошо звучит. Есть спортивные принципы, которые мы соблюдаем, и слово «обещано» в этом контексте неуместно. Что Александра Трусова, что Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро готовятся к чемпионату мира, как и все остальные, но вообще-то они восстанавливаются после некоторых травм, о которых кто-то знает, а кто-то – нет. Мы об этом знаем.

Саша Трусова выступала с незалеченной травмой на командном турнире, но, так как было понимание, что участвовать надо, она это делала. Но сейчас заставлять её с незалеченной травмой выступать ещё раз нецелесообразно, если говорить прагматично. Или неправильно, если говорить заинтересованно», — цитирует Когана «Р-Спорт».