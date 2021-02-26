Алексей Мишин: тело Туктамышевой привлекало бы внимание и первобытных мужчин

Алексей Мишин, тренер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой, отреагировал на откровенную фотосессию подопечной для журнала Maxim.

«Женское тело Туктамышевой привлекало бы внимание мужчин, наверное, и первобытных. Несомненно в античных временах породило бы массу творений в живописи, которыми мы наслаждались бы до сегодняшнего дня. Думаю, что фотоссесию Лизы можно отнести в этот же ряд», — приводит слова Мишина Sport24.

На прошедшем в Челябинске чемпионате России по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заняла седьмое место.



В ноябре Туктамышева выиграла Гран-при России. В начале декабря фигуристка заразилась коронавирусом, из-за чего была вынуждена пропустить пятый этап Кубка России. Елизавета также является бронзовым призёром чемпионата Европы 2013 года, серебряный призёром командного чемпионата мира 2015 года, победительницей финала Гран-при сезона-2014/2015, чемпионкой России 2013 года.