Главный редактор Maxim ответил на вопрос о возможной откровенной фотосессии Загитовой

Главный редактор журнала Maxim Александр Маленков ответил на вопрос о том, может ли он представить, что на откровенную фотосессию решится олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.

«К счастью, мы не знаем, кто и на что может решиться. Решение ведь принимает не столько публичная личность в рамках своей пиар-компании. Иногда откровенная съемка случается и потому, что человеку этого хочется. Просто пошалить», — приводит слова Маленкова Metaratings.

Загитова — победительница Олимпийских игр в Пхёнчхане, чемпионка мира (2019) и Европы (2018). В декабре 2019 года Алина взяла перерыв в карьере. Она окончила школу и поступила в вуз на факультет журналистики. Осенью 2020 года спортсменка вместе с Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период». Кроме того, Загитова участвует в шоу и показательных выступлениях.

Вчера, 25 февраля, стало известно об откровенной фотосессии чемпионки мира и Европы Елизаветы Туктамышевой.