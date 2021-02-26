Шоу фигуристов группы Этери Тутберидзе пройдёт 6 апреля в Москве

Шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» пройдёт 6 апреля в Москве во дворце спорта «Мегаспорт».
«Рады сообщить, что наше шоу «Чемпионы на льду» впервые состоится в Москве! Мы хотим завершить этот непростой, но важный предолимпийский сезон большим праздником фигурного катания.
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Все спортсмены команды Team Tutberidze, а также сильнейшие фигуристы сборной России выйдут на лёд со своими лучшими соревновательными программами, многие из которых уже вошли в историю мирового спорта. Также в этот вечер участники шоу исполнят для вас свои самые яркие показательные номера.
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Всех любителей фигурного катания мы приглашаем 6 апреля в 19:00 в ДС «Мегаспорт», — сообщается на странице Team Tutberidze в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Team Tutberidze в «Инстаграме».
В шоу выступят Алина Загитова, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Камила Валиева и другие фигуристы группы Тутберидзе.
В состав участников вошли также Михаил Коляда, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
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