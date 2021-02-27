Алёна Косторная рассказала о новой произвольной программе

Российская фигуристка Алёна Косторная рассказала о своей новой произвольной программе в преддверии старта Кубка России.



«Рассказываю историю о том, что в принципе происходит сейчас со мной, и это больше похоже на метания и терзания, что-то непонятное. Во второй части программы начинается уже более спокойная музыка, там очень плавные и медленные движения, и каждое движение, каждое затягивание, каждая рука символизируют касания до определённого воспоминания.

А перед дорожкой там есть такие слова: «Я знаю, что мне делать дальше». И соответственно, уже с полным пониманием и осознанием того, что мне нужно сделать, я уже двигаюсь дальше, – приводит слова Косторной «Первый канал».



Напомним, с 27 февраля по 2 марта состоится финал Кубка России. Женщины начнут показывать короткую программу в 18:05 мск. Фигуристки поборются за путёвку на чемпионат мира.