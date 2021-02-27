Алёна Косторная рассказала о новой произвольной программе

Российская фигуристка Алёна Косторная рассказала о своей новой произвольной программе в преддверии старта Кубка России.
«Рассказываю историю о том, что в принципе происходит сейчас со мной, и это больше похоже на метания и терзания, что-то непонятное. Во второй части программы начинается уже более спокойная музыка, там очень плавные и медленные движения, и каждое движение, каждое затягивание, каждая рука символизируют касания до определённого воспоминания.
А перед дорожкой там есть такие слова: «Я знаю, что мне делать дальше». И соответственно, уже с полным пониманием и осознанием того, что мне нужно сделать, я уже двигаюсь дальше, – приводит слова Косторной «Первый канал».
Напомним, с 27 февраля по 2 марта состоится финал Кубка России. Женщины начнут показывать короткую программу в 18:05 мск. Фигуристки поборются за путёвку на чемпионат мира.
- 27 февраля 2021
-
12:55
-
12:34
- 26 февраля 2021
-
20:59
-
20:43
-
19:23
-
18:04
-
17:36
-
17:29
-
15:15
-
14:52
-
14:41
-
14:17
-
13:21
-
11:01
-
10:11
-
08:55
-
08:47
-
08:42
-
08:26
- 25 февраля 2021
-
22:50
-
21:44
-
19:21
-
18:47
-
16:36
-
09:37
-
09:21
-
08:46
-
08:39
-
08:35
-
08:28
- 24 февраля 2021
-
21:39
-
18:44
-
17:13
-
15:55
-
15:14