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Алёна Косторная рассказала о новой произвольной программе

Алёна Косторная рассказала о новой произвольной программе
Фигурное катание / Кубок России 0
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Российская фигуристка Алёна Косторная рассказала о своей новой произвольной программе в преддверии старта Кубка России.

«Рассказываю историю о том, что в принципе происходит сейчас со мной, и это больше похоже на метания и терзания, что-то непонятное. Во второй части программы начинается уже более спокойная музыка, там очень плавные и медленные движения, и каждое движение, каждое затягивание, каждая рука символизируют касания до определённого воспоминания.

А перед дорожкой там есть такие слова: «Я знаю, что мне делать дальше». И соответственно, уже с полным пониманием и осознанием того, что мне нужно сделать, я уже двигаюсь дальше, – приводит слова Косторной «Первый канал».

Напомним, с 27 февраля по 2 марта состоится финал Кубка России. Женщины начнут показывать короткую программу в 18:05 мск. Фигуристки поборются за путёвку на чемпионат мира.

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