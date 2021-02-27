«Просто невероятно!» Подписчики оценили четверной тулуп в исполнении 11-летней фигуристки

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11-летняя российская фигуристка Софья Глаголевская на тренировке исполнила четверной тулуп. Соответствующее видео было размещено на её странице в «Инстаграме».



«Ура! Ура! Мой первый четверной тулуп!» — подписала видео Глаголевская.

Видеозапись можно посмотреть на странице Софьи Глаголевской в «Инстаграме».

Подписчики оценили сложный элемент в исполнении фигуристки. Вот что они написали в комментариях к посту:



«Просто невероятно!»



«Так держать!»



«Молодец! Просто нечего сказать».

Отметим, 11-летняя спортсменка тренируется в Санкт-Петербурге в СШОР «Звездный лёд».

Напомним, с 27 февраля по 2 марта состоится финал Кубка России по фигурному катанию. Соревнования пройдут на столичной арене «Мегаспорт».



Фигурное катание. Кубок России. Финал. Москва

27 февраля



15:00 мск — мужчины, короткая программа.

16:45 — спортивные пары, короткая программа.

18:05 — женщины, короткая программа.

19:50 — танцевальные пары, ритм-танец.