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«Просто невероятно!» Подписчики оценили четверной тулуп в исполнении 11-летней фигуристки

«Просто невероятно!» Подписчики оценили четверной тулуп в исполнении 11-летней фигуристки
Фигурное катание / Прочие турниры 0
Аудио-версия:

11-летняя российская фигуристка Софья Глаголевская на тренировке исполнила четверной тулуп. Соответствующее видео было размещено на её странице в «Инстаграме».

«Ура! Ура! Мой первый четверной тулуп!» — подписала видео Глаголевская.

Видеозапись можно посмотреть на странице Софьи Глаголевской в «Инстаграме».

Подписчики оценили сложный элемент в исполнении фигуристки. Вот что они написали в комментариях к посту:

«Просто невероятно!»

«Так держать!»

«Молодец! Просто нечего сказать».

Отметим, 11-летняя спортсменка тренируется в Санкт-Петербурге в СШОР «Звездный лёд».

Напомним, с 27 февраля по 2 марта состоится финал Кубка России по фигурному катанию. Соревнования пройдут на столичной арене «Мегаспорт».

Фигурное катание. Кубок России. Финал. Москва
27 февраля

15:00 мск — мужчины, короткая программа.
16:45 — спортивные пары, короткая программа.
18:05 — женщины, короткая программа.
19:50 — танцевальные пары, ритм-танец.

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