«Жили и дышали этим танцем». Алексей Горшков — о постановке «Мастера и Маргариты» на льду

Тренер Алексей Горшков, чьи подопечные Арина Ушакова и Максим Некрасов выиграли первенство России по фигурному катанию в танцах на льду, рассказал, как проходила постановка программы «Мастер и Маргарита».
«В фигурном катании нужна высокая образованность, сильная психика, крепкий менталитет. Без этого невозможно выразить всю глубину танца и образа. Смысл программы должен от спортсмена доходить до сердца зрителя, чтобы он захотел станцевать вместе с фигуристом.
При работе над новой программой всегда прошу ребят прочитать книгу о тех героях, которых мы покажем в танце, выучить историю произведения и музыки. Рассказываю о событиях того или иного времени. Музыка должна двигать, шевелить людей, давать идеи.
Когда мы решили создать на льду «Мастера и Маргариту», я спросил Арину и Максима: «Читали Булгакова?» Вроде кивают головами, но как-то неуверенно. Предлагаю два варианта. Она – Маргарита, он – Воланд или Мастер. Ага, принято, работаем. Стоп! Говорю: «Вам больше подойдет третий вариант. Макс – Воланд, а Арина – кот Бегемот». Недоумение, взрыв хохота. Побежали читать книгу. В итоге Максим остался Воландом.
Сделали программу, прокатали её на двух турнирах. Тут к нам присоединяется тренер и хореограф Николай Морозов. Арина, Максим и вся наша команда жили и дышали этим танцем весь сезон, что-то меняли, добавляли. Идея пульсировала и не замирала», — приводит слова Горшкова «Подмосковье сегодня».
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