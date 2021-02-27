Алёна Косторная в финале Кубка России покажет короткую программу под музыку Вивальди

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алёна Косторная в финале Кубка России исполнит короткую программу под музыку Антонио Вивальди «Времена года», сообщил тренер спортсменки Евгений Плющенко.
«Алёна уже некоторое время накатывала эту программу, в финале Кубка России будет её исполнять. В начале сезона было несколько версий, но она захотела сделать именно „Времена года“, и Сергей Розанов поставил ей эту программу», — приводит слова Плющенко ТАСС.
Предыдущая короткая фигуристки, с которой она выступала в начале сезона-2020/2021, была поставлена под микс из песен американской певицы Билли Айлиш.
Ранее стало известно, что Косторная поменяла произвольную программу. В финале Кубка России она выступит под композиции итальянца Луки Д’Альберто My Way и Yellow Moon.
Финал Кубка России пройдет 27 и 28 февраля на московской арене «Мегаспорт» и станет последним этапом отбора в национальную команду на чемпионат мира.
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