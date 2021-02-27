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Кондратюк: с Медведевой было бы лучше. Видите, не приехала

Кондратюк: с Медведевой было бы лучше. Видите, не приехала
Фигурное катание / Кубок России 0
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Бронзовый призёр чемпионата России 2021 года 17-летний Марк Кондратюк прокомментировал своё выступление в короткой программе в финале Кубка России.

Один из претендентов на поездку на чемпионат мира не сумел продемонстрировать чистый прокат, хотя и избежал падений. Напомним, что на Кубке Первого канала Кондратюк покорил всех яркими прокатами своих сложных программ, чем довёл до слёз капитана его команды Евгению Медведеву.

«Не хватило успешных женщин рядом, которые были на командном турнире? Может быть, с Медведевой было бы лучше (смеётся). Видите, не приехала. Баллы нормальные для такого проката, но было много помарок, по сути, во всех прыжках. Сказывается ли внимание? Да, я видел много заголовков, статей, старался от этого отрешиться», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

Финал Кубка России по фигурному катанию проходит 27 и 28 февраля в московском дворце спорта «Мегаспорт».

В российском фигурном катании новая звезда. Теперь Кондратюк поедет на чемпионат мира?
Ещё два месяца назад о Марке мало кто слышал. А сейчас он заставляет Медведеву плакать и обходит Коляду. Просто сказка какая-то!
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