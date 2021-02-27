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Андрей Мозалёв обещал исполнить четверной флип в произвольной программе

Андрей Мозалёв обещал исполнить четверной флип в произвольной программе
Фигурное катание / Кубок России 0

Андрей Мозалёв объяснил, почему не стал прыгать коронный четверной флип в короткой программе в финале Кубка России. На данный момент Мозалёв занимает второе место, уступая только Евгению Семененко. Оба фигуриста чисто исполнили программы.

«Решили сейчас сделать тройной флип с упором на чистоту катания. В произвольной будет всё как раньше. Кубок Первого канала был неким расслабоном, там не было такого напряжения, он ничего особо не решал. К финалу Кубка России подходили более серьёзно.

На Кубке Первого канала мы пытались защитить честь мужчин, а сейчас идёт борьба за подпадание на чемпионат мира. Не думаю о том, как будет приниматься решение, а просто делаю своё дело», — передаёт слова Мозалёва корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

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