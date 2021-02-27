Мишина и Галлямов: прокатались так, как нам надо — для своего удовольствия и для зрителей

Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выигравшие короткую программу в соревнованиях спортивных пар в финале Кубка России, прокомментировали свой прокат. Перед произвольной программой Мишина и Галлямов опережают основных конкурентов в борьбе за путёвку на чемпионат мира, Дарью Павлюченко и Дениса Ходыкина, на 10 баллов.
«Получилось, может быть, и всё, что задумывали, но это только первый день, и мы вышли, проехали и прокатались так, как нам надо. То есть для себя, для своего удовольствия и для зрителей. Но мы катали и для того, чтобы самим испытать это удовольствие. Так что нас всё устроило, всё в порядке. О чемпионате мира пока рановато говорить. Да, он есть, это действительно хорошее событие, что его не отменили", — передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.
«Мы стараемся для того, чтобы туда попасть, но в данный момент мы об этом не думаем. А думаем о том, чтобы откатать хорошо свою программу. Мы не воспринимаем этот старт как какой-то отборочный. Как до этого были соревнования, так и сейчас, ничем не отличаются. Самое важное — показать лучше результат, чем мы показывали до этого. Показать, что мы прогрессируем и не стоим на месте», — добавила Мишина.
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