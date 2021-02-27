«Мне было в кайф кататься». Туктамышева — о короткой программе в финале Кубка России

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала прокат короткой программы в финале Кубка России.

Туктамышева исполнила тройной аксель и после первой разминки уступает только Камиле Валиевой, которая в силу возраста не может получить путёвку на чемпионат мира.

«Работа, которая была проделана после Кубка Первого канала, была показана сегодня. Мне было в кайф кататься, и сейчас мне кажется, что надо работать только над уверенностью исполнения прыжков, чтобы они получались идеально.

Какой по счёту выступать в короткой программе, на самом деле это не так важно. Единственное – нужно по-разному настраиваться, каким ты номером выступаешь: если в начале, то одна подготовка; если в конце – это другая подготовка. С возрастом я это уже поняла, но четвёртым номером мне нравится выступать.

Прежнюю короткую программу я поставила в феврале, то есть год назад, мы её достаточно долго накатывали, много специалистов приглашали. Я немножко устала от этой программы. С новыми силами, воодушевлением работаю над новой короткой, поэтому приняли такое решение, что после чемпионата России лучше сменить. Я хотела сделать это, и Алексей Николаевич предложил то же самое», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.