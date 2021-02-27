Камила Валиева: мне важно выиграть у самой себя, этот прокат я проиграла чуть-чуть

Действующая чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева прокомментировала прокат короткой программы в финале Кубка России. Валиева лидирует, вновь получив от судей оценку, превышающую мировой рекорд – 88,71.

«Я сделала такой же хороший аксель, как и в прошлый раз, поэтому выступление удалось.

Мне важно выиграть у самой себя, прежде всего. Эту программу я пока проиграла чуть-чуть, так как сделала каскад не такой хороший. В произвольной я постараюсь откатать так же, как на тренировке.

Четверной сальхов? Может быть, будет. Не знаю.

Почему каскад не получился? Потому что после шестиминутки я очень устала думать, как его делать. Очень много думаешь, и в итоге ничего не получается.

Как «не думать» во время проката? У всех по-разному. Кто-то сидит и смеётся, это помогает отключиться. Пробовали разные варианты», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.