Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на «челленджере» в Гааге

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар на турнире серии «челленджер» в Гааге (Нидерланды). Чемпионы России с огромным отрывом опередили всех конкурентов.
Тарасова и Морозов не участвуют в финале Кубка России, так как отобрались на чемпионат мира в Стокгольме, выиграв национальное первенство, прошедшее в декабре в Челябинске.
Турнир в Гааге – первые международные соревнования, в которых принимают участие российские фигуристы в сезоне-2020/2021.
Фигурное катание. Турнир серии «челленджер» в Гааге, Нидерланды
Спортивные пары. Короткая программа
1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 79,64.
2. Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) – 60,75.
3. Юлия Щетинина/Марк Мадьяр (Венгрия) – 58,31.
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