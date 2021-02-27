Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на «челленджере» в Гааге

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар на турнире серии «челленджер» в Гааге (Нидерланды). Чемпионы России с огромным отрывом опередили всех конкурентов.

Тарасова и Морозов не участвуют в финале Кубка России, так как отобрались на чемпионат мира в Стокгольме, выиграв национальное первенство, прошедшее в декабре в Челябинске.

Турнир в Гааге – первые международные соревнования, в которых принимают участие российские фигуристы в сезоне-2020/2021.

Фигурное катание. Турнир серии «челленджер» в Гааге, Нидерланды

Спортивные пары. Короткая программа

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 79,64.

2. Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) – 60,75.

3. Юлия Щетинина/Марк Мадьяр (Венгрия) – 58,31.