Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
BFC 66. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на «челленджере» в Гааге

Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на «челленджере» в Гааге
Фигурное катание / Прочие турниры 0
Аудио-версия:

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар на турнире серии «челленджер» в Гааге (Нидерланды). Чемпионы России с огромным отрывом опередили всех конкурентов.

Тарасова и Морозов не участвуют в финале Кубка России, так как отобрались на чемпионат мира в Стокгольме, выиграв национальное первенство, прошедшее в декабре в Челябинске.

Турнир в Гааге – первые международные соревнования, в которых принимают участие российские фигуристы в сезоне-2020/2021.

Фигурное катание. Турнир серии «челленджер» в Гааге, Нидерланды
Спортивные пары. Короткая программа

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 79,64.
2. Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) – 60,75.
3. Юлия Щетинина/Марк Мадьяр (Венгрия) – 58,31.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021