Синицина и Кацалапов выиграли ритмический танец в финале Кубка России

Чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов уверенно выиграли ритмический танец в финале Кубка России по фигурному катанию, который проходит в московском дворце спорта «Мегаспорт». За прокат Синицина и Кацалапов получили от судей 90,44 балла, что превышает официальный мировой рекорд, принадлежащий французам Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону (90,03).

Второе место заняли Аннабель Морозов и Андрей Багин, третьими стали Екатерина Миронова и Евгений Устенко.

Фигурное катание. Финал Кубка России. Москва

Танцы. Ритмический танец

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Москва) – 90,44.

2. Аннабель Морозов/Андрей Багин (Пермский край) – 76,43.

3. Екатерина Миронова/Евгений Устенко (Санкт-Петербург) – 65,34.