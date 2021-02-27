Синицина и Кацалапов выиграли ритмический танец в финале Кубка России
Чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов уверенно выиграли ритмический танец в финале Кубка России по фигурному катанию, который проходит в московском дворце спорта «Мегаспорт». За прокат Синицина и Кацалапов получили от судей 90,44 балла, что превышает официальный мировой рекорд, принадлежащий французам Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону (90,03).
Второе место заняли Аннабель Морозов и Андрей Багин, третьими стали Екатерина Миронова и Евгений Устенко.
Фигурное катание. Финал Кубка России. Москва
Танцы. Ритмический танец
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Москва) – 90,44.
2. Аннабель Морозов/Андрей Багин (Пермский край) – 76,43.
3. Екатерина Миронова/Евгений Устенко (Санкт-Петербург) – 65,34.
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