Авербух оценил шансы Косторной опередить Туктамышеву в финале Кубка России

Известный хореограф и постановщик Илья Авербух прокомментировал результаты короткой программы в финале Кубка России. Лучший результат в женском одиночном катании показала Камила Валиева, набравшая 88,71 балла. Чемпионка Европы Алёна Косторная занимает лишь шестое место (70,14). Она отстаёт от Елизаветы Туктамышевой, занимающей третье место, на 7,6 балла.

«Шанс отыграться у Алёны, безусловно, есть. Она отстаёт от Лизы Туктамышевой на семь баллов, это немаленький отрыв, но и не такой, чтобы назвать его неотыгрываемым. Всё будет зависеть от того, как завтра справится с волнением Лиза и как откатается Алёна.

Сегодняшнюю ошибку на каскаде, наверно, можно списать на волнение, чувствовалось волнение, определённая скованность в катании, но это и понятно. Это очень сложный сезон, Алёна пока не находится в оптимальной форме, судя по всему, не смогла ещё восстановить свой тройной аксель, который был её главным козырем в прошлом сезоне. Но, конечно, всё ещё впереди, основная борьба будет завтра. Хочется пожелать удачи всем нашим девочкам», — цитирует Авербуха ТАСС.