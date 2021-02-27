Плющенко высказался о тренерском противостоянии со своим учителем Мишиным

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер Евгений Плющенко поделился мнением о конкуренции со своим учителем, прославленным российским тренером Алексеем Мишиным. Алёна Косторная, которая тренируется у Плющенко, конкурирует с воспитанницей Мишина Елизаветой Туктамышевой за путёвку на чемпионат мира. В финале Кубка России Туктамышева после короткой программы занимает третье место, а Косторная — шестое.

«Для меня сложившаяся ситуация как новая страница — у меня есть спортсмены, с которыми мы должны двигаться вперед. А спорт — забег на длинную дистанцию, где побеждает только сильный. Я желаю Алексею Николаевичу, который совсем скоро отметит свой юбилей, всего самого наилучшего — я равняюсь на него и учусь у великого мастера.

Я рад сегодня за Лизу Туктамышеву, которая прекрасно откаталась, она молодец — болела, но восстановилась и продолжает борьбу», — цитирует Плющенко ТАСС.