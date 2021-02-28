Плющенко: в России я часто сталкиваюсь с давлением

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер Евгений Плющенко рассказал об отношении к давлению в свой адрес, а также рассказал о подготовке российских фигуристок Александры Трусовой и Алёны Косторной к Олимпиаде.



«В Россия я часто сталкиваюсь с давлением: со стороны СМИ, федерации, судей, людей. Все ждут чего-то необычного: новых программ, костюмов. И я это прекрасно понимаю, ведь и сам любил делать что-то необычное в своё время.



У меня отличная и очень сильная команда. Мои ученики показывают очень качественное катание. Они всегда хотят стоять на подиуме. Моя цель — Олимпийские игры для Саши Трусовой и Алёны Косторной. Это самое главное соревнование. Сейчас они продолжают работать. Иногда я прерываю процесс. Хотелось бы, чтобы на тренировках было выполнено 200 прыжков», — сказал Плющенко в интервью «Олимпийскому каналу».

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