Сын Плющенко: меня вдохновляет Трусова, а Косторная пока не очень

Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказал о спортсменах, которые его вдохновляют.



«Кто меня вдохновляет? Папа. Кроме папы, вдохновляет Саша Трусова, а Косторная пока не очень. Но Алёна тоже очень классная фигуристка», — сказал Саша в интервью «Олимпийскому каналу».



Ранее восьмилетний Саша продемонстрировал подписчикам в «Инстаграме» свою растяжку.



Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002, 2010), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов Гран-при.