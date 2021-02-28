Загитова приняла участие в популярном челлендже в TikTok «Уродлив — Красивый»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в популярном челлендже в TikTok. Его суть заключается в том, что каждый сначала снимает себя на камеру слишком близко, что делает ракурс невыгодным, а затем постепенно отводит её на расстояние, от чего лицо визуально сразу становится более привлекательным.



Примечательно, что сначала, когда камера находится слишком близко, включается специальный эффект, который придаёт выражению лица непривлекательный вид. Однако, как заметили многие подписчики в комментариях, в случае с Алиной этот эффект не сработал.

Загитова приняла участие в популярном челлендже в TikTok

Загитова — олимпийская чемпионка в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира, чемпионка Европы, победительница и серебряный призёр финалов Гран-при, чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров.