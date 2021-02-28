Екатерина Боброва рассказала, как в детстве пробовала поступить в балетное училище

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва рассказала, как она в семилетнем возрасте пыталась поступить в балетное училище при Большом театре.



«Как я поступала в хореографическое училище… И не поступила. Когда мне было около 7 лет, моей маме посоветовали попробовать отдать меня на конкурс в балетное училище при Большом театре. Знающие люди видели, как я танцую, какие у меня данные (растяжка, гибкость) и то, что я буду худенькой и высокой.



Я была так взбудоражена и взволнована! Но это были однозначно приятные ощущения. До того, как… Мне сказали, что у меня широкие бёдра, и я не прошла первый этап отбора.



Но расстроилась я больше не из-за этого… А из-за того, что девочку, которая так же пришла из фигурного катания и у которой я всегда выигрывала на соревнованиях, взяли! Но через недельку меня отпустило, потому что её выгнали после второго тура, сказав, что у неё кривые зубы! Представляете?!



Но запомнился мне этот конкурс совсем не этим… Я шла домой поникшая после первого тура. Мама пыталась меня взбодрить, как вдруг я остановилась и зарыдала во весь голос! Мама говорила, что ничего страшного, что не взяли! А я отмахнулась и ответила: «Да чёрт с ним, с этим балетом! Я свои часы там потеряла!».



Поверьте, мне было из-за чего так реветь! Ведь часы были в стиле Spice Girls, с изображением Эммы! Сейчас вспоминаю, и сердце кровью обливается… Но! Представляете, насколько я верю в фразу: «Всё, что ни делается, всё к лучшему!» Ведь из-за того, что меня не взяли в балетное училище, я осталась в фигурном катании», — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Бобровой в «Инстаграме».