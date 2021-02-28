Дмитрий Алиев оценил своё выступление в произвольной программе финала Кубка России

Российский фигурист Дмитрий Алиев прокомментировал своё выступление в произвольной программе в финале Кубка России.
«Я в целом доволен прокатом. Знал, что будет трудно из-за повышенного груза на плечах. Казалось бы, финал Кубка России — это не международный турнир, но путёвка на чемпионат мира всего одна, и она висела у меня на плечах. Я уже второй год подряд нелепо пропускаю турниры, но в этом сезоне мне многое пришлось преодолеть: и ковид, и спина, и проблема со стопами. Теперь вот лезвие перед стартом сломалось пополам. Оно уже было надломано, но думали, что выдержит. Такое бывает, это расходный материал, как у хоккеистов клюшка.
Это какой-то вызов, который делает мне Вселенная, и с ним нужно справиться. Нос наверх, хвост пистолетом», — передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.
- 28 февраля 2021
-
16:09
-
15:38
-
15:32
-
13:11
-
12:51
-
12:37
-
11:39
-
11:20
-
10:53
-
09:42
-
09:27
-
09:00
-
00:21
- 27 февраля 2021
-
23:39
-
23:34
-
22:21
-
21:13
-
20:12
-
19:41
-
19:25
-
19:14
-
18:50
-
18:37
-
18:01
-
17:38
-
16:25
-
16:11
-
15:54
-
14:45
-
13:39
-
13:19
-
13:18
-
12:55
-
12:34
- 26 февраля 2021
-
20:59