Дмитрий Алиев оценил своё выступление в произвольной программе финала Кубка России

Российский фигурист Дмитрий Алиев прокомментировал своё выступление в произвольной программе в финале Кубка России.



«Я в целом доволен прокатом. Знал, что будет трудно из-за повышенного груза на плечах. Казалось бы, финал Кубка России — это не международный турнир, но путёвка на чемпионат мира всего одна, и она висела у меня на плечах. Я уже второй год подряд нелепо пропускаю турниры, но в этом сезоне мне многое пришлось преодолеть: и ковид, и спина, и проблема со стопами. Теперь вот лезвие перед стартом сломалось пополам. Оно уже было надломано, но думали, что выдержит. Такое бывает, это расходный материал, как у хоккеистов клюшка.



Это какой-то вызов, который делает мне Вселенная, и с ним нужно справиться. Нос наверх, хвост пистолетом», — передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

Алиев — Загитовой: спасибо, Алина, что выбрала меня в команду!