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Евгений Семененко одержал победу в финале Кубка России по фигурному катанию

Евгений Семененко одержал победу в финале Кубка России по фигурному катанию
Фигурное катание / Кубок России 0

Евгений Семененко одержал победу в соревнованиях одиночников в финале Кубка России по фигурному катанию. Отметим, что Евгений лидировал и по результатам проката короткой программы. Вторым стал Пётр Гуменник, тройку лучших замкнул Дмитрий Алиев.

Фигурное катание. Финал Кубка России. Москва
Мужчины. Итоговое положение

1. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) – 265,13
2. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург) – 256,06
3. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург)– 254,79
4. Андрей Мозалёв (Санкт-Петербург) – 252,59
5. Марк Кондратюк (Москва) – 250,77
6. Артём Ковалёв (Москва) – 248,73
7. Роман Савосин (Москва) – 234,89
8. Макар Игнатов (Санкт-Петербург) – 233.65
9. Артём Лежеев (Санкт-Петербург) – 227.26
10. Алексей Ерохов (Москва) – 220.73

Фигурное катание. Кубок России-2021. Финал, Москва
Мужчины. Произвольная программа
28 февраля 2021, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
265.13
2
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
256.06
3
Дмитрий Алиев
Санкт-Петербург - Коми
254.79
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