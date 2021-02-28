Евгений Семененко одержал победу в финале Кубка России по фигурному катанию
Евгений Семененко одержал победу в соревнованиях одиночников в финале Кубка России по фигурному катанию. Отметим, что Евгений лидировал и по результатам проката короткой программы. Вторым стал Пётр Гуменник, тройку лучших замкнул Дмитрий Алиев.
Фигурное катание. Финал Кубка России. Москва
Мужчины. Итоговое положение
1. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) – 265,13
2. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург) – 256,06
3. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург)– 254,79
4. Андрей Мозалёв (Санкт-Петербург) – 252,59
5. Марк Кондратюк (Москва) – 250,77
6. Артём Ковалёв (Москва) – 248,73
7. Роман Савосин (Москва) – 234,89
8. Макар Игнатов (Санкт-Петербург) – 233.65
9. Артём Лежеев (Санкт-Петербург) – 227.26
10. Алексей Ерохов (Москва) – 220.73
Рекомендуем вам
- 28 февраля 2021
-
16:09
-
15:38
-
15:32
-
13:11
-
12:51
-
12:37
-
11:39
-
11:20
-
10:53
-
09:42
-
09:27
-
09:00
-
00:21
- 27 февраля 2021
-
23:39
-
23:34
-
22:21
-
21:13
-
20:12
-
19:41
-
19:25
-
19:14
-
18:50
-
18:37
-
18:01
-
17:38
-
16:25
-
16:11
-
15:54
-
14:45
-
13:39
-
13:19
-
13:18
-
12:55
-
12:34
- 26 февраля 2021
-
20:59
Партнерский контент
Рекомендуем вам