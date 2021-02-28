Евгений Семененко одержал победу в финале Кубка России по фигурному катанию

Евгений Семененко одержал победу в соревнованиях одиночников в финале Кубка России по фигурному катанию. Отметим, что Евгений лидировал и по результатам проката короткой программы. Вторым стал Пётр Гуменник, тройку лучших замкнул Дмитрий Алиев.



Фигурное катание. Финал Кубка России. Москва

Мужчины. Итоговое положение



1. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) – 265,13

2. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург) – 256,06

3. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург)– 254,79

4. Андрей Мозалёв (Санкт-Петербург) – 252,59

5. Марк Кондратюк (Москва) – 250,77

6. Артём Ковалёв (Москва) – 248,73

7. Роман Савосин (Москва) – 234,89

8. Макар Игнатов (Санкт-Петербург) – 233.65

9. Артём Лежеев (Санкт-Петербург) – 227.26

10. Алексей Ерохов (Москва) – 220.73