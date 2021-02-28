Игнатов поделился мнением о причинах допущенных ошибок в финале КР по фигурному катанию

Россиянин Макар Игнатов поделился мнением о своём выступлении в финале Кубка России по фигурному катанию. По итогам короткой и произвольной программ Макар стал восьмым. Победу в турнире одержал Евгений Семененко, серебро — у Петра Гуменника, тройку лучших замкнул Дмитрий Алиев.



«Сложно объективно оценивать своё выступление. Психологически ответственность была больше, чем на других турнирах, но я бы не сказал, что борьба за чемпионат мира как-то сильно сказалась на выступлении. Можно сказать, просто остался след в сознании, но не более. Возможно, ошибки вызваны психологией, но они не связаны с отбором на чемпионат мира», — сказал Игнатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Адамовым.

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