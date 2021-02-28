Дмитрий Алиев: если поеду на ЧМ, хочу для страны на будущий сезон привезти три квоты

Чемпион Европы Дмитрий Алиев прокомментировал своё выступление в финале Кубка России, где разыгрывалась путёвка на чемпионат мира в Стокгольм.

Алиев провалил короткую программу и отнюдь не с лучшим прокатом выиграл произвольный прокат. В итоге Дмитрий занял третье место.

«Я думал о чемпионате мира и об этой квоте, о том, чтобы себя подготовить. В следующем году Олимпийские игры, и на этом чемпионате мира разыгрываются квоты. Я знаю, что, если Миша будет хорошо выступать, он высокое место займёт. Про себя могу сказать то же, не задирая носа. Я смотрел вперёд, хочется попасть на все турниры будущего года — чемпионат мира, Олимпиаду. Возможно, эти мысли мне помешали.

Если не попаду на чемпионат мира, то расстроюсь, но приму эту ситуацию как есть. Жизнь спортсмена непростая, нужно принимать победы и поражения. Если я поеду, то я хочу для страны на будущий сезон привезти три квоты», — передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.