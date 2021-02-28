Ягудин: путёвку на чемпионат мира заслуживает Алиев

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин выразил мнение, что на чемпионат мира в Стокгольм должен ехать Дмитрий Алиев, занявший третье место в финале Кубка России.
Первую путёвку забронировал чемпион России Михаил Коляда. Вторая разыгрывалась в финале Кубка России, который выиграл 17-летний Евгений Семененко. Алиев провалил короткую программу, по итогам произвольной он стал лучшим, но его прокат не был безупречен. В итоге — третье место.
«У меня есть мнение. Путёвку на чемпионат мира заслуживает Алиев. Он там уже был, у него есть опыт выступления на международной арене, это достойная кандидатура. По всем аспектам он более сбалансированный фигурист — в прыжках, в интерпретации. Он может оказаться в конечном счёте выше.
Я рад, что у нас не американская система отбора, когда фигурист занял место на чемпионаты страны, и всё — он точно едет. Всё бывает, у лидера может не сложиться один день. Моё мнение — да, сегодня Алиев третий, но он действующий чемпион Европы, и у него шансов намного больше принести три путёвки на Олимпийские игры», — передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.
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