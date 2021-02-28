Фигурист Михаил Коляда выиграл челленджер в Гааге

Российский фигурист Михаил Коляда стал победителем турнира серии «челленджер» в Гааге (Нидерланды). Чемпион России показал два небезупречных проката, но это не помешало ему выиграть как короткую, так и произвольную программу.
Призёрами соревнований стали французские фигуристы Ромен Понсар и Адам Сяо Хим Фа.
Морис Квителашвили, который тренируется в группе Этери Тутберидзе и выступает за Грузию, допустил немало ошибок и стал в итоге только седьмым.
Коляда пропускал финал Кубка России, так как уже отобрался на чемпионат мира, выиграв чемпионат страны.
Фигурное катание. Турнир серии «челленджер» в Гааге, Нидерланды
Мужчины
1. Михаил Коляда (Россия) – 270,17.
2. Ромен Понсар (Франция) – 244,75.
3. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 241,11…
7. Морис Квителашвили (Грузия) – 205,12.
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