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Майя Хромых впервые в карьере исполнила два четверных прыжка на соревнованиях

Майя Хромых впервые в карьере исполнила два четверных прыжка на соревнованиях
Фигурное катание / Кубок России 0

Воспитанница группы Этери Тутберидзе Майя Хромых впервые в карьере исполнила два четверных прыжка в произвольной программе – тулуп и сальхов. Ранее Майя пыталась делать четверной тулуп на соревнованиях, но безуспешно. Сальхов в четыре оборота от Хромых — это премьера.

Благодаря столь сильному прыжковому набору и безупречному исполнению остальной программы Хромых набрала 162,19 балла и опередила выступавшую перед ней Алёну Косторную сразу на 22 балла в произвольной программе и 25 баллов в сумме.

Соревнования продолжаются, впереди ещё выступление четырёх фигуристок.

Напомним, в финале Кубка России, который проходит в московском дворце спорта «Мегаспорт», разыгрывается путёвка на чемпионат мира в Стокгольм.

Источник: «Чемпионат»

Автор: Елена Чистова

Заглавное фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

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