Майя Хромых впервые в карьере исполнила два четверных прыжка на соревнованиях
Воспитанница группы Этери Тутберидзе Майя Хромых впервые в карьере исполнила два четверных прыжка в произвольной программе – тулуп и сальхов. Ранее Майя пыталась делать четверной тулуп на соревнованиях, но безуспешно. Сальхов в четыре оборота от Хромых — это премьера.
Благодаря столь сильному прыжковому набору и безупречному исполнению остальной программы Хромых набрала 162,19 балла и опередила выступавшую перед ней Алёну Косторную сразу на 22 балла в произвольной программе и 25 баллов в сумме.
Соревнования продолжаются, впереди ещё выступление четырёх фигуристок.
Напомним, в финале Кубка России, который проходит в московском дворце спорта «Мегаспорт», разыгрывается путёвка на чемпионат мира в Стокгольм.
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