Валиева выиграла финал Кубка России, Туктамышева опередила Косторную

Камила Валиева одержала победу в соревнованиях женщин в финале Кубка России, который проходит в московском дворце спорта «Мегаспорт». Второе место заняла Майя Хромых, третьей стала Дарья Усачёва. Елизавета Туктамышева – четвёртая и первая из взрослых фигуристок.
Отметим, что Валиева упала после исполнения четверных тулупа и сальхова, а Хромых чисто исполнила оба прыжка, благодаря чему стала лучшей в произвольной программе.
В борьбе за путёвку на чемпионат мира Туктамышева, исполнившая два тройных акселя, опередила Алёну Косторную, которая не стала включать в прокат элемент ультра-си, хотя и чисто откатала новую программу.
Фигурное катание. Финал Кубка России. Москва
Женщины
1. Камила Валиева (Москва) – 238,0.
2. Майя Хромых (Москва) – 235,96
3. Дарья Усачёва (Москва) – 229,71.
4. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург) – 226,01.
5. Анна Фролова (Москва) – 213,91.
6. Алёна Косторная (Москва) – 210,20.
7. Ксения Цибинова (Москва) – 202,88
8. Софья Самодурова (Санкт-Петербург) – 199,88.
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