Валиева выиграла финал Кубка России, Туктамышева опередила Косторную

Камила Валиева одержала победу в соревнованиях женщин в финале Кубка России, который проходит в московском дворце спорта «Мегаспорт». Второе место заняла Майя Хромых, третьей стала Дарья Усачёва. Елизавета Туктамышева – четвёртая и первая из взрослых фигуристок.

Отметим, что Валиева упала после исполнения четверных тулупа и сальхова, а Хромых чисто исполнила оба прыжка, благодаря чему стала лучшей в произвольной программе.



В борьбе за путёвку на чемпионат мира Туктамышева, исполнившая два тройных акселя, опередила Алёну Косторную, которая не стала включать в прокат элемент ультра-си, хотя и чисто откатала новую программу.



Фигурное катание. Финал Кубка России. Москва

Женщины



1. Камила Валиева (Москва) – 238,0.

2. Майя Хромых (Москва) – 235,96

3. Дарья Усачёва (Москва) – 229,71.

4. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург) – 226,01.

5. Анна Фролова (Москва) – 213,91.

6. Алёна Косторная (Москва) – 210,20.

7. Ксения Цибинова (Москва) – 202,88

8. Софья Самодурова (Санкт-Петербург) – 199,88.