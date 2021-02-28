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Валиева выиграла финал Кубка России, Туктамышева опередила Косторную

Валиева выиграла финал Кубка России, Туктамышева опередила Косторную
Фигурное катание / Кубок России 0
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Камила Валиева одержала победу в соревнованиях женщин в финале Кубка России, который проходит в московском дворце спорта «Мегаспорт». Второе место заняла Майя Хромых, третьей стала Дарья Усачёва. Елизавета Туктамышева – четвёртая и первая из взрослых фигуристок.

Отметим, что Валиева упала после исполнения четверных тулупа и сальхова, а Хромых чисто исполнила оба прыжка, благодаря чему стала лучшей в произвольной программе.

В борьбе за путёвку на чемпионат мира Туктамышева, исполнившая два тройных акселя, опередила Алёну Косторную, которая не стала включать в прокат элемент ультра-си, хотя и чисто откатала новую программу.

Фигурное катание. Финал Кубка России. Москва
Женщины

1. Камила Валиева (Москва) – 238,0.
2. Майя Хромых (Москва) – 235,96
3. Дарья Усачёва (Москва) – 229,71.
4. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург) – 226,01.
5. Анна Фролова (Москва) – 213,91.
6. Алёна Косторная (Москва) – 210,20.
7. Ксения Цибинова (Москва) – 202,88
8. Софья Самодурова (Санкт-Петербург) – 199,88.

Фигурное катание. Кубок России-2021. Финал, Москва
Женщины. Произвольная программа
28 февраля 2021, воскресенье. 17:50 МСК
Окончено
1
Камила Валиева
Москва
238.00
2
Майя Хромых
Москва
235.96
3
Дарья Усачёва
Москва
229.71
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