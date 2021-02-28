Косторная: надеюсь, что ещё смогу показать новые программы с лучшей стороны

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алёна Косторная рассказала о своей новой произвольной программе, премьера которой состоялась в финале Кубка России. Косторная выступала под композиции итальянца Луки Д’Альберто My Way и Yellow Moon.



«Не сказать, что эта история для меня очень личная. Общий смысл моей произвольной программы — это девушка сквозь время. То есть вначале я рассказываю о настоящем, что сейчас происходит, вторая часть — медленная — это прошлое. Суть в том, что я еду по залу воспоминаний. Там должно было быть очень много мелких, но плавных движений — к сожалению, сегодня они не получились. Но я надеюсь, что и эту программу, и короткую я ещё смогу показать с лучшей стороны, чтобы они были чёткими и точными. Третья часть показывает, что я могу представить своё будущее, и я уже бегу, двигаюсь к нему», — передаёт слова Косторной корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.



Также Косторная рассказала, почему перед финалом Кубка России сменила обе программы. Короткую она исполняла под музыку Антонио Вивальди «Времена года».

«Надо было пробовать, потому что, очевидно, они нравятся мне больше предыдущих. Нельзя сказать, что они были неудобными, некрасивыми, просто так получилось», — сказала Косторная.