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Елизавета Туктамышева: так давно не была на чемпионатах мира, что просто буду кайфовать

Елизавета Туктамышева: так давно не была на чемпионатах мира, что просто буду кайфовать
Фигурное катание / Кубок России 0
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Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева прокомментировала выступление в финале Кубка России. Туктамышева стала четвёртой, лучшей из взрослых фигуристок, и по спортивному принципу должна поехать на чемпионат мира в Стокгольм.

«Я рассчитывала на это, в этом сезоне на чемпионате России больше шансов было, и я работала для этого.

Я так давно не была на чемпионатах мира, что просто буду кайфовать, получать удовольствие, что я там нахожусь, я не буду ставить какие-то определённые задачи по месту, я буду просто готовиться и использовать этот шанс для хорошо выполненных программ, чтобы показать их не только в России, но и на весь мир.

Я к этому старту уже усложнила контент, поэтому сначала надо довести его до ума. А всё остальное позже. Рада, что сделала сегодня каскад. Не знаю, как получится дальше, но уже с этим контентом мне не стыдно выйти.

Моя жизненная лёгкость она передаётся. Если бы я была тяжёлым, грустным, я бы не каталась так долго. Позитивный настрой очень важен — стараюсь не терять его, это помогает двигаться дальше», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

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