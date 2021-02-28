Дарья Усачёва: об отдыхе речи не идёт, это не на пользу мне

Российская фигуристка Дарья Усачёва прокомментировала своё выступление в финале Кубка России, где она заняла третье место, уступив Камиле Валиевой и Майе Хромых.
«Всё хорошо, но есть небольшое расстройство, даже недовольство собой, потому что не всё сделано идеально, в особенности каскад. В Сочи получила больше, потому что всё было сделано, а сегодня нет. То, что Майя обошла меня, не удивляет. Она откатала чисто, всё правильно. Я в принципе не ощущала, что довольна каждым своим элементом. Я не буду спорить с мнением судей, как они посчитают, так и будет. Про каждый элемент у нас с Этери Георгиевной идёт специальное обсуждение.
Об отдыхе в несколько дней речи не идёт. Это не на пользу мне. Обычно я провожу выходные по-разному, когда-то сижу дома, когда-то схожу погулять с мамой», — передаёт слова Усачёвой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.
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