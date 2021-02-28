Камила Валиева попросила СМИ не использовать аббревиатуру ВУХ

Победительница финала Кубка России по фигурному катанию Камила Валиева прокомментировала своё выступление. Ученица Этери Тутберидзе впервые включила в программу четверной сальхов, но дважды упала – с нового прыжка и с четверного тулупа.

«Я довольна, что попробовала новый контент в произвольной программе. Не всё получилось, и в короткой помарки были. Но этот старт был тренировочным, чтобы в следующий раз пойти и сделать.



У меня в планах хорошо отметить день рождения, 26 апреля, а также шоу», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

Также Валиева попросила не называть призёров финала Кубка России аббревиатурой ВУХ – Валиева, Усачёва и Хромых.



«Нам вместе, наверное, нормально. Каждый смотрит друг на друга. Я смотрю на Майю, как она катает связки, и у меня тоже стимул появляется. Когда много сильных фигуристок в группе, это даёт энергию. Аббревиатуру, пожалуйста, не надо использовать», — сказала Камила.