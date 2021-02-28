Синицина и Кацалапов выиграли финал Кубка России в танцах на льду

Чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов одержали уверенную победу в финале Кубка России по фигурному катанию, который проходит в московском дворце спорта «Мегаспорт». За прокат произвольного танца Синицина и Кацалапов получили от судей 132,68 балла, а в сумме набрали 223,12. Напомним, что официальный мировой рекорд принадлежит французам Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону – 226,61.



Второе место заняли Аннабель Морозов и Андрей Багин, третьими стали Екатерина Миронова и Евгений Устенко.



Фигурное катание. Финал Кубка России. Москва

Танцы на льду



1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Москва) – 223,12.

2. Аннабель Морозов/Андрей Багин (Пермский край) – 202,29.

3. Екатерина Миронова/Евгений Устенко (Санкт-Петербург) – 163,81.