Синицина и Кацалапов выиграли финал Кубка России в танцах на льду
Чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов одержали уверенную победу в финале Кубка России по фигурному катанию, который проходит в московском дворце спорта «Мегаспорт». За прокат произвольного танца Синицина и Кацалапов получили от судей 132,68 балла, а в сумме набрали 223,12. Напомним, что официальный мировой рекорд принадлежит французам Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону – 226,61.
Второе место заняли Аннабель Морозов и Андрей Багин, третьими стали Екатерина Миронова и Евгений Устенко.
Фигурное катание. Финал Кубка России. Москва
Танцы на льду
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Москва) – 223,12.
2. Аннабель Морозов/Андрей Багин (Пермский край) – 202,29.
3. Екатерина Миронова/Евгений Устенко (Санкт-Петербург) – 163,81.
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