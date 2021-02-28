Ягудин: Туктамышева должна поехать на чемпионат мира. Абсолютно бесспорно

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин подвёл итоги финала Кубка России, победительницей которого в женском одиночном катании стала 14-летняя Камила Валиева, а лучшей среди фигуристок, имеющих право выступать на чемпионате мира, — Елизавета Туктамышева.

«Сегодня было настолько очевидно, что Лиза Туктамышева должна поехать на чемпионат мира… Даже не знаю, что ещё сказать. Абсолютно бесспорно.

Прокат Валиевой не неудачный. Это работа на будущее, мы все видели, как она выступила на чемпионате России. Мы видели, как она выступила на командном турнире, на котором каждый спортсмен хоть и командник, но за себя борется по полной. Там был чистейший прокат произвольной программы. Камила и Этери Георгиевна понимают, что стоять на месте — путь в никуда. Другие-то двигаются. Финал нам показал, что Майя Хромых, например, мы видели её и до этого, сейчас показывает всю ту работу, которую она проводила на протяжении всего сезона. Сегодня она прокатала с двумя четверными прыжками. То же самое сейчас делает и Камила. Она никуда не отбиралась, занять первое или второе не имело никакой значимости. Поэтому они целенаправленно и с холодной головой пошли на усложнение контента. Камила пыталась исполнить три четверных и тройной аксель. Я встретился и поговорил с Камилой в фойе ледового дворца, и она подтвердила, что да, они пошли вперёд, и она комфортно себя ощущала с тем, что они делали на чемпионате. Потом они пошли на усложнение. Неудачно было бы, если бы она вообще развалилась, а тут даже после тяжёлого падения, при попытке исполнить четверной сальхов, она выполнила четверной тулуп. Нет другого выхода, если ты хочешь стать олимпийской чемпионкой. Нельзя упускать ни одного дня, ни одной возможности, нужно пробовать и идти вперёд. Соперники, уж точно, не стоят на одном месте», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.