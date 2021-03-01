«Артистка на льду». Ягудин оценил выступление Косторной в финале Кубка России

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин оценил выступление чемпионки Европы Алёны Косторной в финале Кубка России. Фигуристка представила две новые программы, которые впервые показала на соревнованиях. Косторная заняла шестое место.

«Косторную нужно рассматривать не с точки зрения постановок программ, мы все знаем, что она артистка на льду. Она из тех, как Лиза Нугуманова и Миша Коляда и некоторые другие, это те люди, которые тонко чувствуют музыку. Алёна могла бы хоть со старой программой, хоть с новой кататься. Мы бы увидели всю ту же женственную Алёну. Вопрос в физической подготовке и где тот её тройной аксель, который она исполняла стабильно под руководством предыдущего педагога. А если эти элементы вернуть, то она вполне сможет бороться с теми, кто исполняет четверные прыжки. Но даже с таким набором она была тяжела в конце проката, это видели все. Евгений Викторович сам сказал в прессе, что весь вопрос в том, чтобы восстановиться после болезни. Мы, комментаторы, и все болельщики фигурного катания желаем ей поскорее восстановиться, чтобы вновь по максимуму радовать не только себя, но и тех, кто её поддерживал на протяжении многих лет», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.