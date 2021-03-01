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Виктория Синицина — об откровенной фотосессии Елизаветы Туктамышевой: ну пожар

Виктория Синицина — об откровенной фотосессии Елизаветы Туктамышевой: ну пожар
Фигурное катание / Гран-при 0
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Чемпионка Европы российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в дуэте с Никитой Кацалаповым, прокомментировала откровенную фотосессию чемпионки мира и Европы Елизаветы Туктамышевой для журнала Maxim. Туктамышева опубликовала фото в своём «инстаграме».

«Ну пожар», — написала Синицина в комментарии.

Вчера, 28 февраля, Синицина и Кацалапов выиграли финал Кубка России в танцах на льду.

На прошедшем в Челябинске чемпионате России по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заняла седьмое место. В финале Кубка России она стала четвёртой.

В ноябре Туктамышева выиграла Гран-при России. В начале декабря фигуристка заразилась коронавирусом, из-за чего была вынуждена пропустить пятый этап Кубка России. Елизавета также является бронзовым призёром чемпионата Европы 2013 года, серебряным призёром командного чемпионата мира 2015 года, победительницей финала Гран-при сезона-2014/2015, чемпионкой России 2013 года.

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