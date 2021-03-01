Татьяна Волосожар: мой живот всегда со мной, друзья, я всё помню

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар призналась, что не перестаёт выходить на лёд, несмотря на беременность. Её супругом является фигурист Максим Траньков.
«Почему-то всех очень удивляет, когда я появляюсь в сторис на коньках. «Татьяна, вы же беременны!», — пишут мне. Интересно, кто-то правда думает, что я могла об этом забыть? Мой живот всегда со мной, друзья, я всё помню.
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Фигурное катание учит очень тонко чувствовать собственное тело. И, конечно, с беременностью это ощущение меняется. Другими становятся походка, все движения. На льду это чувствуешь особенно остро. Смещается центр тяжести, мышцы работают иначе, привычные движения становятся другими. Но ты просто перестраиваешься.
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Чтобы было понятнее, представьте, что вы купили другую машину, побольше/поменьше. Да, какое-то время вы привыкаете к новым габаритам, но это не значит, что теперь вы забудете как водить и будете ездить от «столба до столба».
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Так что не переживайте, прыгать на льду я не собираюсь, но и совсем отказываться от коньков пока тоже. Если я могу ходить, значит проехать по прямой тоже могу», — написала Волосожар.
Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Волосожар
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