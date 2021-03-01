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Татьяна Волосожар: мой живот всегда со мной, друзья, я всё помню

Татьяна Волосожар: мой живот всегда со мной, друзья, я всё помню
Фигурное катание / Гран-при 0
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Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар призналась, что не перестаёт выходить на лёд, несмотря на беременность. Её супругом является фигурист Максим Траньков.

«Почему-то всех очень удивляет, когда я появляюсь в сторис на коньках. «Татьяна, вы же беременны!», — пишут мне. Интересно, кто-то правда думает, что я могла об этом забыть? Мой живот всегда со мной, друзья, я всё помню.

Фигурное катание учит очень тонко чувствовать собственное тело. И, конечно, с беременностью это ощущение меняется. Другими становятся походка, все движения. На льду это чувствуешь особенно остро. Смещается центр тяжести, мышцы работают иначе, привычные движения становятся другими. Но ты просто перестраиваешься.

Чтобы было понятнее, представьте, что вы купили другую машину, побольше/поменьше. Да, какое-то время вы привыкаете к новым габаритам, но это не значит, что теперь вы забудете как водить и будете ездить от «столба до столба».

Так что не переживайте, прыгать на льду я не собираюсь, но и совсем отказываться от коньков пока тоже. Если я могу ходить, значит проехать по прямой тоже могу», — написала Волосожар.

Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Волосожар

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