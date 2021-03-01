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Медведева и Ягудин снимутся в сериале про фигурное катание. Евгения сыграет саму себя

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева и олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин примут участие в съёмках спортивной драмы «Последний аксель». Об этом сообщает пресс-служба компании Space Production.

Ягудин исполнит роль хореографа, а Медведева сыграет саму себя. Сообщается, что Евгения и её мама Жанна консультировали съёмочную группу. Актёры, исполняющие роли фигуристов, в настоящее время тренируются в школе тренера Алексея Мишина.

21-летняя Медведева — двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата мира (2019), двукратная чемпионка Европы (2016, 2017), серебряный призёр чемпионата Европы (2018), двукратная чемпионка России (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата России (2015).

40-летний Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы).