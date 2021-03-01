«Вы тут такая красивая. Голливуд отдыхает». Подписчики оценили новое фото Елены Ильиных

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях фигуристов Елена Ильиных поделилась с подписчиками новым чёрно-белым фото.
Пост доступен в «инстаграме» Елены Ильиных
Болельщикам очень понравился снимок фигуристки. В комментариях они написали:
«До чего хороша!»
«Красавица!»
«Лена, вы воплощение женственности».
«Лена, вы тут такая красивая. Голливуд отдыхает».
«Каким вдохновением должны быть люди, чтобы видеть их такими чистыми и красивыми. Великолепное фото. Вы очень красивая».
Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это. Елена в паре с Кацалаповым также стала бронзовым призёром чемпионата Европы 2012 года, серебряным призёром чемпионатов Европы 2013 и 2014 годов, трёхкратным серебряным призёром чемпионатов России (2012, 2013, 2014).
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