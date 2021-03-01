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Татьяна Навка: не смогла устоять перед искушением покататься на Телецком озере

Татьяна Навка: не смогла устоять перед искушением покататься на Телецком озере
Фигурное катание / Гран-при 0

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка покаталась на коньках на замёрзшем Телецком озере.

«В первый день весны ловите зиму. Алтай, лёд и я! Естественно взяла туда коньки и не смогла устоять перед таким искушением, как покататься на Телецком озере! Невероятные ощущения свободы, открытого пространства, ветра, воздуха, прекрасной природы и гор вокруг! Потрясающе круто! Задумалась, вот бы когда-нибудь сделать шоу на этом озере! Вы только представьте сочетание этой красоты, фигурного катания и открытого льда!

P. S. Писала хэштег #ледигоры — лёд и горы, а прочитать можно ещё и как Леди горы. Великий и могучий русский язык! Хотя, может и не случайно», — написала Навка.

Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Навки

Татьяна Навка: как же великолепна наша страна! Нам есть чем гордиться!
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