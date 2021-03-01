Авербух оценил вызов Семененко в сборную России на чемпионат мира

Известный хореограф и постановщик Илья Авербух прокомментировал вызов фигуриста Евгения Семененко в сборную России на чемпионат мира. Напомним, спортсмен одержал победу в финале Кубка России.

«Не понимаю, почему выбор Семененко вызывает удивление. У федерации был заявлен спортивный принцип. Тем более речь идёт не о первом номере. Первый номер — Коляда, здесь вопросов быть не может. Что касается второго номера, то эту путёвку надо было завоёвывать на Кубке России. Все были в равных условиях.

Семененко показал себя на фоне плохо катающихся, особенно в произвольной программе, ребят лучшим. Он выиграл, значит, должен ехать на чемпионат мира. Это абсолютно правильное решение», — рассказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.