Роднина: Косторная явно прибавила в весе

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась мнением о выступлениях Алёны Косторной в сезоне-2020/2021. 17-летняя Косторная, которая в межсезонье-2020 перешла от тренера Этери Тутберидзе в тренерскую академию двукратного чемпиона ОИ Евгения Плющенко, заняла лишь шестое место в финале Кубка России.

«Почему все считают, что переход к Плющенко превратил Косторную из первого номера сборной России в шестого? Просто у Косторной начинаются возрастные проблемы, она явно прибавила в весе, был большой перерыв из-за пандемии. Болельщикам, видимо, нужно обязательно найти виновных.

Я просто увидела, что Косторной было тяжело. Причина в том, что она сейчас не в форме. Может, Алёна перешла от Тутберидзе к Плющенко, чтобы ей было дышать свободнее. Мы же не знаем всех тонкостей, трудно говорить.

Плюс давайте учитывать, сколько лет Косторной. В 17 лет у нас пропала Липницкая, сошла Сотникова, ушла Загитова. Примерно в это же время начались проблемы у Медведевой, которая оставалась у Тутберидзе. Мы все видели, как Женя ходила в гипсе из-за травм. Говорить, что тренер в чём-то поступает не так, наверное, неправильно», — цитирует Роднину Metaratings.