Камила Валиева: обогнать саму себя пока не получилось

Фигуристка Камила Валиева поделилась впечатлениями от победы в финале Кубка России, который состоялся в Москве.
«В жизни нужно стремиться обгонять не других, а самого себя" (Молтби Бэбкок). Обогнать саму себя пока не получилось. Вчера было немного волнительно. Но не будем торопить события. Всё придёт тогда, когда должно прийти. Верю, что и этот контент покорится. Ведь никогда не следует браться за то, чего не думаешь достигнуть.
Я очень благодарна всем, кто со мной работает: Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу, Сергею Викторовичу. Хочу поздравить Майю с успешно исполненными двумя разными четверными прыжками. Ты большая умница! Решила, что хочешь получить, шла к своей цели и достигла желаемого. Следуй и дальше своим путём!
Большое спасибо Алексею Ягудину за его постоянную поддержку. Поверьте, она чувствуется не только на Первом канале, а всегда и везде! Мы рады, что Вы у нас есть! Признательна своим болельщикам за поддержку и нереально красивый баннер. Наша семья и друзья его оценили. Ваша помощь и поддержка бесценны. Трудимся дальше", — написала Валиева.
Пост доступен в «инстаграме» Камилы Валиевой
Второе место в финале Кубка России заняла Майя Хромых, третьей стала Дарья Усачёва.
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