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Тутберидзе заряжала ученицу на победу, Плющенко утешал Жилину после падений. Фото с Кубка

Софья Акатьева и Этери Тутберидзе
Тутберидзе заряжала ученицу на победу, Плющенко утешал Жилину после падений. Фото с Кубка
Фигурное катание / Кубок России 0
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1 марта в Москве на льду арены «Мегаспорт» ученица Этери Тутберидзе Софья Акатьева выиграла короткую программу в финале Кубка России среди юниоров. Второй после короткой программы идёт ещё одна фигуристка «Самбо-70» Аделия Петросян. Совсем немного уступила ей Софья Самоделкина из ЦСКА, прыгнувшая двойной тулуп вместо тройного.

Вероника Жилина из «Ангелов Плющенко» упала после приземления с тройного акселя и тройного лутца и занимает последнее, 12-е место.

Фигурист Николай Угожаев показал лучший результат в соревнованиях юниоров в финале Кубка России, который проходит в Москве. Спортсмен заработал 82,39 балла, опередив Максима Белявского и Владислава Дикиджи, ставших вторым и третьим соответственно.

Лучшие фото с короткой программы финала Кубка России среди юниоров — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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