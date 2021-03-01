Дочь Тутберидзе лидирует после ритмического танца в финале юниорского Кубка России

Дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе Диана Дэвис, выступающая в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным, занимает первое место после ритмического танца в финале Кубка России по фигурному катанию среди юниров. Соревнования проходят в московском дворце спорта «Мегаспорт».
Вторыми идут Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, третье место занимают Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев.
Напомним, в межсезонье дочь Тутберидзе сломала ногу и долго не могла восстановиться от травмы, из-за чего дуэт пропустил этапы Кубка страны и чемпионат России. Всё это время фигуристы тренировались в США и приехали в Москву специально для участия в финале Кубка.
Фигурное катание. Финал Кубка России. Юниоры. Москва
Танцы. Ритмический танец
1. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Москва) – 74,22.
2. Василиса Кагановская/ Валерий Ангелопол (Москва) – 66,92.
3. Ангелина Лазарева/Максим Прокофьев (Самарская область) — 66,91.
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