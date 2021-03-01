Дочь Тутберидзе лидирует после ритмического танца в финале юниорского Кубка России

Дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе Диана Дэвис, выступающая в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным, занимает первое место после ритмического танца в финале Кубка России по фигурному катанию среди юниров. Соревнования проходят в московском дворце спорта «Мегаспорт».

Вторыми идут Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, третье место занимают Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев.

Напомним, в межсезонье дочь Тутберидзе сломала ногу и долго не могла восстановиться от травмы, из-за чего дуэт пропустил этапы Кубка страны и чемпионат России. Всё это время фигуристы тренировались в США и приехали в Москву специально для участия в финале Кубка.



Фигурное катание. Финал Кубка России. Юниоры. Москва

Танцы. Ритмический танец

1. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Москва) – 74,22.

2. Василиса Кагановская/ Валерий Ангелопол (Москва) – 66,92.

3. Ангелина Лазарева/Максим Прокофьев (Самарская область) — 66,91.