Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Дочь Тутберидзе лидирует после ритмического танца в финале юниорского Кубка России

Дочь Тутберидзе лидирует после ритмического танца в финале юниорского Кубка России
Фигурное катание / Кубок России 0
Аудио-версия:

Дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе Диана Дэвис, выступающая в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным, занимает первое место после ритмического танца в финале Кубка России по фигурному катанию среди юниров. Соревнования проходят в московском дворце спорта «Мегаспорт».

Вторыми идут Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, третье место занимают Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев.

Напомним, в межсезонье дочь Тутберидзе сломала ногу и долго не могла восстановиться от травмы, из-за чего дуэт пропустил этапы Кубка страны и чемпионат России. Всё это время фигуристы тренировались в США и приехали в Москву специально для участия в финале Кубка.

Фигурное катание. Финал Кубка России. Юниоры. Москва
Танцы. Ритмический танец

1. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Москва) – 74,22.
2. Василиса Кагановская/ Валерий Ангелопол (Москва) – 66,92.
3. Ангелина Лазарева/Максим Прокофьев (Самарская область) — 66,91.

Правила не для всех. Почему дочь Тутберидзе допустили до финала Кубка России
Для Дианы Дэвис и её партнёра сделали исключение. А вот талантливая фигуристка Синицына поблажек не заслужила. Школой не вышла?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021