Шахрай: жаль Косторную. В этом сезоне она не смогла бы хорошо кататься даже у Тутберидзе

Чемпион мира по фигурному катанию, серебряный призёр Олимпиады 1980 года Сергей Шахрай поделился мнением о выступлениях Алёны Косторной в сезоне-2020/2021. 17-летняя Косторная, которая в межсезонье-2020 перешла от тренера Этери Тутберидзе в тренерскую академию двукратного чемпиона ОИ Евгения Плющенко, заняла лишь шестое место в финале Кубка России.

«Если говорить про женщин, то, конечно, жаль Алёну Косторную. Прошлый сезон складывался для неё идеально: победа в финале Гран-при, золото чемпионата Европы. Она была главной фавориткой чемпионата мира-2020, но его отменили из-за коронавируса. Новый же сезон — просто кошмар для неё. И я говорю даже не про смену тренера. Болезнь, взросление. Думаю, что она бы не смогла хорошо кататься в этом сезоне ни у одного тренера. Даже у Этери Тутберидзе.

При этом произвольная программа Косторной в финале Кубка России мне очень понравилась. Её ставила канадский хореограф Ше-Линн Бурн, и она сделана на высоком уровне. А вот короткая программа… Честно, она довольно слабая для чемпионки Европы. Не берусь давать советы, но на мой взгляд, Алёне можно было сохранить старые программы. Когда девушка болеет, то ей тяжело разучивать что-то новое и выдать свой максимум на официальном старте», — цитируют Шахрая «Известия».